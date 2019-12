Progetto Tortona continua il suo percorso

TORTONA - Sabato 7 dicembre alle ore 17.00 presso la sala convegni della biblioteca civica si terrà un incontro per conoscere meglio Progetto Tortona, iniziativa politica ideata e portata avanti da ragazzi under 30, nata come lista civica e che ora intende strutturarsi come associazione attiva sul territorio e aperta a chiunque voglia contribuire alla crescita della propria città.

Durante l’evento verrà presentato il manifesto programmatico, elaborato dopo numerose occasioni di incontro e confronto con la cittadinanza, che rappresenterà l’orizzonte del lavoro che Progetto Tortona immagina per la città: si parlerà di sviluppo del territorio, di ambiente, di vivibilità urbana e di altri temi che intendiamo mettere al centro della nostra agenda politica. Al termine della presentazione sarà possibile sottoscrivere il manifesto programmatico e contribuire così a metterlo in atto concretamente.

Seguirà un rinfresco offerto a tutti i partecipanti.