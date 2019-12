Il "Trofeo Gemme" è sempre un successo

TORTONA - Un palazzetto per due giorni pieno di giovani ginnaste: il modo migliore per omaggiare per il ventiduesimo anno la memoria di Barbara Gemme, con l'"Uccio Camagna" pieno di persone ed illuminato dalla vitalità delle squadre in gara. La vittoria finale del trofeo dopo le gare del sabato e della domenica è andata all'Unione Sportiva Trecatese ma tutte le società in gara hanno onorato l'impegno lottando fino all'ultimo.