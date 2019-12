Bertram, Formenti operato. Contratto a Casella

L'infortunio alla mano di Matteo Formenti costringerà l'esterno bianconero a sottoporsi, probabilmente già venerdì, ad intervento chirurgico.

Il giocatore verrà operato al pollice dal dottor Pivato, specialista in chirurgia della mano. Rientro previsto tra 6 settimane.

Per far fronte a questa assenza il club ha deciso di mettere sotto contratto, per un mese, Andrea Casella aggregato in questi giorni alla squadra. Casella dovrebbe esordire già domenica nella partita di Agrigento.

Buone notizie dall'infermeria invece per Riccardo Tavernelli. Gli esami hanno evidenziato la guarigione della lesione muscolare che ha tenuto il playmaker fuori dal campo per diverse settimane. Tavernelli svolgerà quindici giorni di allenamento individuale e potrebbe riaggregarsi al gruppo dopo Natale.