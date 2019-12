Domenica chiuso il cavalcavia in strada per Alessandria

TORTONA - Si complica la viabilità a Tortona nel weekend: la provincia di Alessandria ha comunicato l’interruzione del traffico per tutti gli automezzi, nella giornata di domenica 15 dicembre dalle ore 7.30 alle 24, sul cavalcavia che collega la strada regionale 10 “Padana Inferiore” per Alessandria alla sp 211 “della Lomellina”, per effettuare le prove di carico sulle strutture. In particolare, la chiusura riguarderà tutte le rampe di svincolo in direzione Tortona-Sale/autostrade, Tortona-Novi Ligure, Alessandria-Sale, Sale-Alessandria, Sale-Tortona e Novi-Alessandria.

I veicoli in transito potranno utilizzare la viabilità alternativa percorrendo la strada provincia 211 bis con prosecuzione sulla provinciale 95 Tortona-Castelnuovo Scrivia e sulla viabilità comunale. La provincia provvederà all’installazione dell’apposita segnaletica provvisoria.