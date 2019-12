Continuano gli appuntamenti del Natale tortonese

TORTONA - Con l'avvicinarsi del Natale entrano nel vivo le iniziative del comune di Tortona per festeggiare la ricorrenza: si comincia oggi, giovedì 12, con un doppio appuntamento: dalle ore 16:30 presso la Biblioteca Civica si terrà "Il Canto di Natale" lettura del romanzo di Charles Dickens con replica giovedì prossimo 19 dicembre; alle 21 presso la chiesa di San Michele "La Natività di Gesù", serata artistico-musicale a cura della Diocesi in collaborazione con l'accademia Musicale Lorenzo Perosi.

Domani 13 dicembre alle ore 18 a Palazzo Guidobono ci sarà l'inaugurazione della mostra Bambol&Mondo, mentre in corso Montebello aprirà il villaggio di Babbo Natale per imbucare le letterine dei bambini, che rimarrà aperto fino al 27. Il 14 dicembre dalle ore 15:30 nel centro città ci sarà "L'invasione degli elfi magici" anche questa in replica sabato 21 dicembre, mentre alle ore 17 in piazza Arzano si terrà l'inaugurazione del Presepe Monumentale a cura dell'Associazione Peppino Sarina.

Gran finale domenica 15 dicembre: dalle ore 15:30 tutto il centro città sarà coinvolto ne "La grande caccia al tesoro degli elfi" con ricchi premi, mentre alle ore 20:45 presso la Basilica del Santuario Madonna della Guardia si terrà "Et Verbum caro factum est, et habitavit in novis", parole e suoni in preparazione del santo Natale.