Baveno fatale all'Hsl

BAVENO - Finisce alle semifinali il sogno dell'Hsl Derthona di fare tris di coppe: ad andare a giocarsi la finale con il Chisola, che ieri sera ha battuto 2-0 ai supplementari il Pinerolo, sarà il Città di Baveno.

La partita resta in equilibrio per tutto il primo tempo e i tortonesi incominciano ad accarezzare il sogno della qualificazione: il gol di Romano ad un quarto d'ora dalla fine è una doccia gelata da cui Teti e compagni non riescono a reagire, rischiando anche di subire il raddoppio dei padroni di casa con Salzano che sbaglia un calcio di rigore nel finale.

L'Hsl chiude, comunque, in maniera trionfale questa annata e dal ritorno in campo dopo la pausa invernale l'obiettivo sarà la terza promozione di fila.