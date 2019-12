Furto dal calzolaio a Tortona, 22enne denunciata

TORTONA - Ieri, i Carabinieri del Radiomobile di Tortona hanno denunciato in stato di libertà una giovane donna di 22 anni che, la sera di giovedì, all’interno di un negozio di calzoleria della cittadina, mentre il titolare si era recato nel retro bottega per prelevare un paio di scarpe riparate, si era impossessata di suolette e tacchi in gomma per un valore di circa 50 euro che si trovavano all’interno di uno scaffale in esposizione.

Il commerciante insospettito aveva chiesto l’intervento dei Militari che, a seguito della perquisizione hanno rinvenuto (e restituito) la merce rubata.