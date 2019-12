Tortona nella morsa del blackout

TORTONA - Un brutto risveglio per parte degli abitanti: dalla prima mattina alcune zone di Tortona come quella compresa tra il cimitero e via Emilia e quella nelle vicinanze di corso Don Orione hanno dovuto fare i conti con un fastidioso blackout elettrico che ha paralizzato tutto.

Difficile capire sia le cause che i confini precisi del disagio perché a parte l'illuminazione pubblica che dovrebbe avere alimentatori di emergenza spesso già pochi metri più avanti delle zone colpite le luminarie natalizie risplendevano apparentemente intoccate.

AGGIORNAMENTO: Intorno alle 7.30 l'energia elettrica è ritornata per alcune case, ma continuano ad arrivare segnalazioni di luoghi dove il blackout è ancora in atto.