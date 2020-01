Prestigiosa donazione alla biblioteca di Castelnuovo

CASTELNUOVO SCRIVIA - Dallo scorso mese di dicembre la biblioteca comunale “P.A. Soldini”, grazie alla donazione di un privato, tra i vari periodici in consultazione gratuita annovera “L’Osservatore Romano”, il prestigioso quotidiano del Papa che rappresenta il giornale ufficiale della Santa Sede.

Al di là della centralità del discorso religioso, “L’Osservatore Romano” è un quotidiano di peso internazionale, con all'interno alcune pagine culturali di altissimo profilo. Nato nel 1861, ha sede presso la Città del Vaticano, ed è attualmente diretto (dal 18 dicembre 2018) da Andrea Monda. La sua foliazione di grande dimensione nel cosiddetto formato berlinese e il limitato numero di pagine, mediamente non più di otto o dieci, costituiscono un piacevole invito alla lettura.

La sua tiratura media giornaliera è di poco inferiore alle 50mila copie, ragione per cui non è facile trovarlo nelle edicole di piccoli centri, tuttavia rappresenta un punto di riferimento per il giornalismo internazionale ed è dunque un vanto per la biblioteca castelnovese essere l'unica in provincia a poterlo offrire in lettura ai propri utenti, sia come curiosità di informazione e sia, eventualmente, per motivi di studio o di approfondimento personale.