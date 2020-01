Italia Viva presenta i suoi programmi per il territorio

TORTONA - Doppio appuntamento oggi, venerdì 10 gennaio, con il comitato locale di Italia Viva, che nel tardo pomeriggio inaugura la nuova sede e presenta il proprio programma.

Anfitrioni di entrambe le occasioni saranno Gianluca Bardone ed Elena Caffarone, che accoglieranno gli onorevoli Cristina Bargero, Silvia Fregolent e Roberto Giachetti e il senatore Mauro Marino, con i quali - dopo l’inaugurazione della sede in via Fracchia 9, alle 18 - si sposteranno mezz’ora dopo al Ridotto del Teatro Civico di Tortona in via Ammiraglio Mirabello 3, per un evento pubblico nel quale verranno discussi i progetti del partito per l’Italia e per il territorio.