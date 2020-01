Hsl, c'è l'ostacolo Alberto Merlo

NARZOLE - Ricomincia da quello che è un mezzo derby, con Alberto Merlo in panchina e Gianluca Rolandone in campo, che sono stati compagni ed avversari per molti giocatori, la stagione di Eccellenza dell'Hsl Derthona: la trasferta con il Benarzole è, curiosamente, l'ultima giornata del girone di andata slittata per l'allarme meteo di novembre. Poi sarà quasi tutta una tirata fino alla fine. Fra i bianconeri peserà la giornata di squalifica di capitan Gigi Russo, ma Merlano sembra avere completamente recuperato dall'infortunio che l'ha tenuto lontano per la prima parte di stagione dai campi e dovrebbe essere il sostituto. Per il resto, tutti disponibili con un piccolo punto di domanda su Mazzaro le cui condizioni sono da verificare.

Situazione analoga in casa Castellazzo dove, per la gara con il Corneliano Roero al "Comunale", rientrano Piana, Ecker e Di Santo, fornendo alternative e qualità alla fase offensiva. Ancora fermo il solo Oberti, alle prese con uno stiramento, i ragazzi di Adamo non fanno calcoli e provano a chiudere con quanti più punti possibile il girone di andata per poi affrontare il ritorno senza rimpianti.

Per entrambe, fischio d'inizio domani alle 14.30.