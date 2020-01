Cacciatore disperso nel tortonese, ritrovato dopo mezzanotte

SAN SEBASTIANO CURONE - Disavventura - fortunatamente a lieto fine - ieri a San Sebastiano Curone per un cacciatore. L'uomo, di 68 anni, si è perso durante una battuta di caccia e, per cercarlo, si è messa in moto un'autentica task force con Vigili del Fuoco di Tortona, Croce Rossa, Soccorso Alpino e volontari della Protezione Civile.

L'allarme è stato dato alle 22.30; il cacciatore è stato ritrovato poco meno di due ore dopo, 15 minuti dopo la mezzanotte, in località Dernice. L'uomo è stato raggiunto prima da un Vigile del Fuoco che, libero dal servizio, si era unito alle operazioni di soccorso. Alle 0.40 l'uomo, in buone condizioni, è stato accompagnato in ospedale in via precauzionale.