Parente torna in campo. Nella Pallacanestro Tortona

Da due stagioni ha cambiato ruolo, ma Davide Parente è sempre un uomo di campo. Che non ha saputo resistere alla proposta di tornare (anche) giocatore.

Playmaker, 36 anni, 1 metro 88, il direttore sportivo della Bertram Derthona ha vestito in carriera maglie importanti, ultima in ordine di tempo quella dell'Auxilium Torino in A1, dove ha iniziato anche la carriera di dirigente. A inizio campionato l'accordo con la società tortonese, dove ha ritrovato Ferencz Bartocci. Ora l'offerta di Pallacanestro Tortona, che gioca in serie D. "Perché non entri nel nostro roster?" la domanda. Risposta affermativa, naturalmente con il benestare della Bertram, perché Parente continuerà a ricoprire il ruolo dirigenziale.

Dal club tortonese che lo ha ingaggiato il ringraziamento "alla Bertram Derthona, per questa opportunità che rende ancora più stretta la nostra collaborazione". Debutto domani sera, al PalaCamagna, derby contro Novi.