Derthona, clamoroso stop. Primato addio

Il punto sulla giornata di campionato dalla serie D alla Terza Categoria. Risultati e notizie in aggiornamento

SERIE D

Termina in parità il derby del 'Natal Palli' tra Casale e Borgosesia. La squadra di Buglio avrebbe voluto dedicare un successo alla memoria di Gianni Turino, giornalista e scrittore molto noto e apprezzato scomparso nel fine settimana, ma deve accontentarsi di un solo punto. La classifica resta comunque cortissima, domenica prossima big match in casa della Lucchese.

CASALE-BORGOSESIA 1-1 st 3' Di Renzo (C), 30' Ravasi (B)

ECCELLENZA

Clamoroso in Eccellenza: il Derthona perde a Torino, contro l'Atletico, e subisce il sorpasso in testa alla graduatoria ad opera del Saluzzo, corsaro a Castellazzo. Un epilogo imprevedibile alla vigilia dello scontro diretto del prossimo turno, con i ragazzi di Pellegrini impegnati proprio sul terreno della nuova capolista. Per il Castellazzo, invece, prosegue il momento di difficoltà

ATLETICO TORINO-HSL DERTHONA 4-2 pt 1' Herrera (A), 27' Coulibaly (A), 43' Mazzocca (D); st 7' Merlano (D), 24' Scarf (A), 27' Yldirim (A)

CASTELLAZZO-SALUZZO 1-2 pt 40' Piana (C); st 18' Schiavone (S), 30' Serino (S)

PROMOZIONE

Tornano alla vittoria Arquatese e Asca: i ragazzi di Vennarucci ribaltano il Cit Turin passato in vantaggio per primo, quelli di Usai fermano la striscia vincente dell'Acqui che incassa il primo gol dopo cinque gare. Pareggio nell'altro derby a Valenza, un rigore di Onomoni condanna la Gaviese in una gara turbolenta anche sulle gradinate.

ARQUATESE – CIT TURIN 2-1 pt 27' Gianarro rig (C); st 5’ Motto (A), 38’ Firpo (A)

ASCA – ACQUI 1-0 st 14’ Mirone

SANTOSTEFANESE – GAVIESE 1-0 pt 15’ Onomoni rig.

VALENZANA MADO – OVADESE SILVANESE 1-1 pt 11’ Gigante (V); st 5’ Anania (O)

PRIMA CATEGORIA

Nel girone G la capolista Luese deve rinviare per nebbia la propria gara, contro il Monferrato. Solo un pareggio per il Sexadium, mentre la Novese gioca in posticipo alle 19. Giornata positiva per le due casalesi nel girone B: sia Stay O Party che Junior Pontestura ottengono successi pesanti.



STAY O’ PARTY - PRO ROASIO 3-0 (st 5’ Michelerio, 24’ Starno, 34’ Kerroumi)

AZEGLIO - JCP 1-2 (pt 26’ rig. Farinella (A); st 4’ Geminardi (J), 15’ Roccia (J)

CALLIANO – DB ASTI 1-3 (pt 16’ Ishaak, 32’ Stella; st 20’ Elettrico, 28’ Camara

COSTIGLIOLE – SOLERO 2-0

FELIZZANO – CORTEMILIA 3-1 (pt 12’ Mofema (F), 27’ Rovello (C), 44’ Cancro (F); st 23’ Verone (F)

LUESE – MONFERRATO Rinviata per nebbia

POZZOLESE – CANOTTIERI 1-1 pt 10' Malue (C), 35' Chillè (P)

SAN GIULIANO NUOVO – FULVIUS 2-0 pt 31’ Lugano; st 18' Pasino

SEXADIUM – SPINETTA 1-1 pt 39’ Morrone (Sp); st 30’ Dell’Aira (Se)

NOVESE – TASSAROLO Posticipo alle 19.00

TERZA CATEGORIA ALESSANDRIA

Nel girone alessandrino, ancora una sconfitta per i Boys, battuti da una Valmilana mai doma. Dividono la posta Garbagna e Predosa, in una delle partite più attese della giornata. Allungano in testa le Pizzerie, 2-1 sul Villaromagnano: il vantaggio sale a cinque lunghezze. Ad Asti preziosa affermazione del Bergamasco, trascinato da un grande Manfrinati.

Audax Orione - Vignolese 1-2 Mongiardini (V), Poggio (V), Zaccaria (A)

Aurora Pontecurone - San Giuliano Vecchio sospesa al 32' del secondo tempo per invasione di campo da parte di un genitore dell'Aurora Pontecurone

Garbagna - Predosa 1-1 pt 43' Ciliberto (P), st 26' Castellano (G)

Lobbi - Tiger Novi 1-3

Pizzerie Riunite - Villaromagnano 2-1 pt 30' Giulio Giordano (P); st 10' (V), st 23' Merolli

Valmilana - Boys Calcio 3-2 pt 15’ e pt 35’ Buscarini (V), st 40’ Carubba (V)

Sardigliano - Stazzano 2-3 Bettonte (S), Ursida (S),

Annonese - Mirabello 4-1 st 35’ Valleri (M)

Castelnuovo - Bergamasco 1-2 pt 15' Bonagurio, st 15' Manfrinati

Montiglio - Ozzano Ronzonese 2-5 pt 5’, 27’ e st 22’ Varaia (O), pt 45’ rig. Orsogna (O), st 25’ Montiglio (O)

Sport Italy - Bistagno Valle Bormida 1-5 pt 10’ e 20’ Troni, pt 25’, 42’ e st 10’ Miska

Sporting 2015 - SCA Asti 2-2 st 2' e 13' Mumajesi (S)