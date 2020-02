Albanese ferito da colpi d'arma da fuoco

PONTECURONE - Albanese ferito da un colpo d'arma da fuoco questa notte a Pontecurone. L'allarme è partito dai medici del Pronto soccorso di Tortona, dove alcuni suoi connazionali lo hanno portato per medicare le ferite: l'uomo, 38 anni, non è in pericolo di vita. Ha riportato una ferita alla mano e alla gamba destra.

Sul posto i carabinieri di Tortona, che in pochissimo tempo hanno ricostruito l'accaduto, su cui sono ancora in corso accertamenti. I quattro avrebbero discusso per futili motivi all'interno del locale 'La mela' di Pontecurone, discussione che poi sarebbe proseguita all'esterno della struttura.

Poi i colpi di pistola:i militari, diretti da Carlo Giordano, avrebbero già fermato l'autore del gesto, che sarebbe uno dei gestori del locale. Sul posto questa mattina anche la Scientifica di Alessandria. L'indagine è ancora in corso per ricostruire l'accaduto.

Seguono aggiornamenti.