Non sono curabili le piante di Via Vittorio

TORTONA - Nella mattinata di martedì 11 febbraio è stata segnalata al comune di Tortona la presenza di rami pericolanti in via Di Vittorio, nel tratto fra via Pinto e via Visconti. Le essenze che si trovano fra la strada ed il marciapiede, della specie del “ciliegio orientale” che erano già stati oggetto di interventi di messa in sicurezza nei mesi scorsi, sono da tempo ammalorate: la relazione dell’agronomo incaricato ha infatti evidenziato la presenza di “carpofori fungini” lungo il tronco e di diffusi fenomeni di essicamento.

Lo stato delle piante viene giudicato “incurabile ed irreversibile” tanto che anche una potatura radicale non servirebbe più a salvare gli alberi.

A questo punto è stato quindi deciso di procedere con la completa sostituzione dell’alberata che inizierà in questi giorni con la rimozione degli arbusti ammalorati e successivamente proseguirà con la piantumazione di nuove essenze della specie “lagerstroemia” ad alberello che saranno collocate al centro dell’aiuola.