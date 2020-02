Hsl ospita Centallo, altri due derby in Promozione

TORTONA - Dopo essere usciti indenni dalla tana del Saluzzo, i ragazzi di Pellegrini tornano al "Coppi" dove hanno giocato solo una delle ultime cinque gare: ospite di giornata la Giovanile Centallo, avversario sicuramente alla portata per una squadra che deve ricominciare a macinare punti per ritrovare anche la fiducia.

Trasferta sulla carta non impossibile anche per il Castellazzo che va a Torino sul campo della Cbs ultima in classifica con solo due vittorie. La squadra di Adamo però perde il portiere Rosti fino al termine della stagione per una separazione consensuale: probabile al suo posto la riconferma di Fracchia, da valutare le condizioni di alcuni giocatori.

In Promozione il clou è sicuramente al "Garrone" dove si affronteranno Arquatese e Acqui, due delle squadre più in forma di questo momento del campionato entrambe in corsa per i playoff. E' derby anche al "Comunale" di Valenza con la Gaviese che cerca una vittoria che manca da qualche settimana e i padroni di casa che vogliono sfatare la maledizione delle gare casalinghe.

Infine, ultima spiaggia per l'Ovadese Silvanese che ospita il Barcanova e deve assolutamente ottenere i tre punti per sperare ancora nella salvezza, mentre l'Asca a Chieri con il San Giacomo può riprendere la marcia dopo lo stop casalingo di domenica scorsa.

Tutte le gare cominceranno alle 14.30, ad eccezione di Arquatese-Acqui e San Giacomo Chieri-Asca, alle 15.