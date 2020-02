Andrea Bani: "Far rivivere il centro è possibile"

TORTONA - Risvegliare una città che si sta addormentando? Si può, ma bisognerebbe che tutti trovassero la forza di dare il loro contributo. In una lunga intervista nel Piccolo di oggi, martedì 18, Andrea Bani traccia un bilancio dei primi mesi come presidente di Confesercenti, della situazione del commercio oggi a Tortona e illustra le sue proposte per cercare di invertire la tendenza combattendo i social e potenziando l'offerta di parcheggi in centro.