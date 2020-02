Hsl, esame Pro Dronero

DRONERO - La tradizione negli scontri diretti è favorevole ai bianconeri, ma la trasferta contro la Pro Dronero è ricca di insidie per l'Hsl Derthona che si presenterà nel Cuneese cercando punti per continuare la lotta al vertice con il Saluzzo che ospita la Giovanile Centallo battuta proprio dai tortonesi la scorsa domenica.

Gara importante nella corsa al terzo posto anche per il Castellazzo che ospita l'Asti: dopo il turbolento finale della gara di andata si affrontano due formazioni reduci da due vittorie rispettivamente a Torino con la Cbs e contro il Chisola e una vittoria per i biancoverdi potrebbe significare molto visto lo scontro diretto fra Pinerolo e Canelli che li precedono.

In Promozione, gare sulla carta più che alla portata per Acqui, Arquatese e Asca che affrontano sul loro terreno rispettivamente Barcanova, San Giacomo Chieri e Pozzomaina: facile prevedere un tris di vittorie che lasci tutto inalterato nella corsa playoff. Impegno indecifrabile per la Valenzana Mado ospite di una Pro Villafranca reduce da due sconfitte pesanti nelle ultime giornate con squadre in lotta per la salvezza. L'unico derby di giornata potrebbe essere decisivo per la lotta salvezza: la Gaviese ospita l'OvadeseSilvanese che cerca il bis dopo il poker di domenica, ma i ragazzi di Guaraldo hanno bisogno di punti per consolidare la loro posizione.

Tutte le gare sono programmate alle 14.30.