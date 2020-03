Dall'Eccellenza alla Terza: i campionati ripartono

ALESSANDRIA - E' durata solo una settimana l'interruzione dell'attività in tutti i campionati dilettantistici e giovanili in Piemonte. Dal comitato regionale la nota che le gare ripartiranno da sabato 7 e domenica 8 marzo, con il programma dello scorso weekend e, quindi, per Eccellenza, Promozione e Prima Categoria con la 7a giornata di ritorno, per i due gironi di Seconda con la 4a di ritorno, per l'Eccellenza femminile con la 7a di ritorno e, lunedì 9, per la serie D del calcio a 5 con la 6a di ritorno.

In linea con le decisioni da Torino, anche la delegazione provinciale, guidata da Franco Gemme, ha annunciato le date: la Terza categoria ricomincerà domenica 8 dalla 5a di ritorno, come pure le Under e, sabato 7, la juniores.