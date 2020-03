Coronavirus: il punto a metà pomeriggio

ALESSANDRIA - Giornata particolarmente caotica, in provincia di Alessandria, a causa dell'epidemia di Coronavirus. Alle 16.30 di un mercoledì confusionario, cerchiamo di fare il punto della situazione, rimanendo alle notizie ufficiali, malgrado le comunicazioni difficili con l'Unità di crisi del Piemonte, deputata a gestire la situazione.

La città più problematica è Tortona. Il sindaco Federico Chiodi ha diffuso un video per spiegare che l'ospedale cittadino è chiuso. Si sta lavorando per farlo diventare il primo Covid-19 Hospital della Regione. Sempre Chiodi ha parlato di "decessi". Risulta che un deceduto sia un 79enne, ossia uno dei due "positivi" che era ricoverato in Terapia intensiva.

I pazienti dall'ospedale di Tortona sono stati dirottati in altre strutture. Ma anche l'ospedale San Giacomo di Novi, oggi, è stato chiuso.

Casi di positività si registrano anche ad Acqui Terme (due) e Valenza, come spiegato dal sindaco Gianluca Barbero attraverso un comunitato. Alcuni valenzani sono "in isolamento domiciliare". Secondo Barbero, il fenomeno sarebbe collegato ai problemi emersi riguardanti il dancing La Cometa di Sale: ricordiamo che ieri sera, la Protezione civile regionale ha invitato a sottoporsi al test tutti quelli che si sono recati nella celebre sala da ballo dal 17 febbraio in poi.

All'ospedale di Alessandria, oggi, affluenza superiore rispetto all'ordinario. Da ieri pomeriggio sono cambiate le modalità per l'accesso al Pronto soccorso. Viene consegnato un braccialetto rosso a chi presenta stati febbrili; blu a tutti gli altri. A seconda dei casi, ci sono "percorsi dedicati" per evitare qualunque tipo di contaminazione. Il direttore sanitario, Daniela Kozel, invita a "non intasare il Pronto soccorso", ma a chiamare il 800192020.