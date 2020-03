Nel Covid 19 Center salgono a ventisette i pazienti contagiati

TORTONA - Oggi è stata una giornata di grande attività per l’ospedale di Tortona. Prosegue l’arrivo di pazienti presso la struttura destinata a Covid 19 Center: attualmente, le persone risultate positive al coronavirus ricoverati sono 6 in Terapia Intensiva, 7 nel reparto di Medicina e 14 nell’area di degenza riconvertita di Ortopedia. Questi ultimi seguiranno un percorso di cure a bassa intensità in pazienti considerati non gravi.

Il totale dei degenti ricoverati nell’ospedale di Tortona positivi al Covid-19 sono 27.