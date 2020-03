La Boxe Tortona segue il decreto e si ferma

TORTONA - A rappresentanza del Boxing Club Tortona, il tecnico federale F.p.i. Nicholas Termine, comunica a malincuore, date le disposizioni del Dpcm dell’8 Marzo, la chiusura del centro e quindi la sospensione delle sue attività.

"Voglio mettere in luce - continua Termine - il profondo turbamento che la situazione attuale sta provocando e l’inquietudine per la sicurezza nei confronti delle persone, e inoltre per l’incognita della ripresa delle attività lavorative e società sportive a livello economico sia sul proprio territorio che sull’Italia tutta. Il Boxing Club Tortona chiude fino a nuove disposizioni e aggiornamenti da parte del Ministero, con l’immensa speranza di ripartire più motivati, più forti e più belli di prima".