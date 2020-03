Addio a Giuseppe Faragli, anima della pallavolo

ALESSANDRIA - Il mondo dello sport piange Giuseppe Faragli, per oltre trent'anni presidente della Federvolley provinciale e arbitro nei campionati nazionali.

Beppe, 70 anni, è deceduto all'ospedale di Acqui: è stato un riferimento per tutti i giocatori, i dirigenti, gli allenatori, le società della pallavolo non solo in provincia. Una persona appassionata, competente, sempre disponibile con tutti.

Capogestione in pensione delle Ferrovie dello Stato, lascia la moglie Elisabetta e il figlio Alessandro, cardiologo a Berlino, che lo aveva reso da poco nonno.

Il fratello Giancarlo, medico e Novi, anche lui arbitro di pallavolo, è stato presidente provinciale della Croce Rossa Italiana e direttore del distretto socio - sanitario di Ovada.