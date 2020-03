Cirio: “Posti di terapia intensiva aumentati del 94%”

TORINO - Il governatore Alberto Cirio firmerà oggi un'ordinanza con una doppia valenza: garantire una sorta di corsia preferenziale nei supermercati per il personale sanitario e la possibilità di vendita, da parte degli stessi punti vendita, di quaderni, pennarelli e tutto il materiale necessario per i bambini a casa.

Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente della Regione nel consueto punto social della serata di ieri: "Stiamo facendo uno sforzo enorme - la sua analisi - Abbiamo aumentato del 94% i posti di terapia intensiva e non ci fermiamo. L'ospedale di Verduno per il post-acuzie è pronto e abbiamo anche effettuato un sopralluogo alle Ogr a Torino per allestire altri 100 posti. La curva dei contagi, intanto, rallenta la sua crescita: dobbiamo stare a casa per superare l'emergenza".