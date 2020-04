Autosped, il campionato è finito

CASTELNUOVO SCRIVIA - "Ufficialmente conclusa la stagione 2019 - 2020 delle serie A1 e A2 femminile". La comunicazione arriva dalla Lega, su decisione della Federbasket: per Autosped, che il 7 marzo ha giocato una delle ultime partite della A2, battendo Sarcedo al PalaCamagna in una atmosfera surreale, una decisione annunciata da tempo.

Stagione congelata, senza promzioni o retrocessioni: lo stop era stato richiesto dalla maggioranza dei club di A2 e, anche, da quasi tutte le società di A1. A Federazione e Lega il compito, ora, di organizzare il prossimo campionato e la sollecitazione che arriva dai dirigenti è per una drastica riduzione dei costi: per molte squadre ripartire non sarà facile, perché anche le aziende sponsor sono in forte crisi e le risorse potrebbero anche non esserci più.

Il Basket Club Castelnuovo farà di tutto per esserci. "Come organizzazione e come organico siamo pronti ed efficienti, però da soli non ce la potremmo fare. Quando tutto sarà finito valuteremo come ripartire - spiega Roberto Fossati, dirigente appassionato - Siamo tutti consapevoli che sostenere una A2 e tutto il settore giovanile è oneroso, ci confronteremo con chi ci ha sostenuti fino ad ora, Autosped in testa, che ringraziamo per averci aiutato ad essere protagonisti a livello regionale e nazionale".