Lo staff medico della Bertram Derthona in prima linea

TRTONA - Anche nell'emergenza Derthona Basket e la città di Tortona sono uniti. Ancora di più: tutto lo staff medico della società è in prima nell'emergenza: la dottoressa Pia Camagna, medico sociale, che sta coordinando l'attività dei volontari, il dottor Alessandro Soldini, ortopedico, in servizio all'ospedale di Voghera, il fisioterapista Lorenzo Benedetti al centro di riabilitazione Bios - Lisino.

"A Tortona è stata creata una unità di crisi sociale e solidale per dare un aiuto psicologico e informativo alle persone. Riceviamo moltissime richieste - spiega la dottoressa Camagna - dalla spesa alle informazioni sui parenti ricoverati, ai moduli da compilare". All'inizio la spesa, soprattutto, era er anziani e persone in quarantena, "nell'ultimo periodo, però, ci occupiamo anche di chi è in difficoltà. Già sabato abbiato organizzato una colletta alimentare all'Iper e all'Esselunga per raccogliere generi di prima necessità". Non solo, Pia Camagna sottolinea che attraverso la Consulta delle associazioni di volontariato, di cui è presidente, il Mercato della solidarietà ha messo a disposizione il proprio iban per i contributi che serviranno per anziani e spese solidali. "Offriamo anche un servizio di trasporto alle persone che hanno urgenza di muoversi per visite ospedaliere: sindaco e assessore alle politiche sociali sono garanti di un lavoro svolto dalle associazioni di volontariato - puntualizza ancora Pia Camagna - dai ragazzi del Servizio civile e dalla Protezione civile, oltre che da tutte le realtà che fanno parte della Consulta".

A Voghera, dove lavora il dottor Soldini, l'ospedale è stato in larga parte convertito a covid-19 Hospital. "In ortopedia sono stati sospesi e rinviati tutti gli interventi, a eccezione di quelli molto urgenti, gli unici ancora effettuati - spiega l'ortopedico del Derthona - Anche il nostro reparto è stato in parte destinato ad accogliere pazienti con problemi respiratori o polmoniti: insieme ai colleghi garantiamo un supporto tecnico per accudire i degenti".

Il fisioterapista Benedetti si occupa delle persone anziane al Bios - Lisino. "Soprattutto adesso che nonpossono ricevere visite dai parenti, ci concentriamo sul mantenimento fisico e psicologico e collaboriamo anche con il personale infermieristico".

Il grazie del Derthona arriva dal presidente Roberto Tava. "Stiamo giocando la partita più importante, anche se fuori dal parquet e il Derthona ha schierato tre giocatori straordinari: Pia, Alessandro e Lorenzo. Sono loro, oggi, i 'Leoni' per cui tifare".