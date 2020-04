Dal volontariato una risposta all’emergenza coronavirus

ALESSANDRIA - Nel pieno della crisi coronavirus si moltiplicano le iniziative di solidarietà e mutuo aiuto dei cittadini e tra i cittadini. Anche ad Alessandria emerge l’importanza dell’attivismo civico, del volontariato e del coinvolgimento strutturato della società civile nella risposta al bisogno. Una risposta che passa dagli snodi tradizionali del volontariato cittadino, Caritas, Anfas, Auser, Associazione San Benedetto al Porto, Ristorazione Sociale, solo per citare i più noti, per arrivare a nuove forme di partecipazione che allo slancio civico integrano una forte componente di progettazione e digitale.

È il caso della piattaforma covid19alessandria.help, promossa da Lab121 insieme a un gruppo di organizzazioni del privato sociale che, sulla base di una comune lettura del bisogno, hanno deciso di aggregare in uno spazio virtuale le informazioni di carattere istituzionale e non, le iniziative di solidarietà (dalla raccolte fondi alle azioni di mutuo aiuto) e i servizi attivi sul territorio durante l’emergenza covid19.

Un’iniziativa che ha visto, e vede, il coinvolgimento strutturato di 15 persone che lavorano quotidianamente allo sviluppo e all’aggiornamento del sito, e che ora si può fregiare di due importanti collaborazioni: il Comune di Alessandria, che ha concesso il patrocinio gratuito e che sta verificando la possibile integrazione della piattaforma all’interno dei suoi servizi digitali; l’Ospedale di Alessandria che, attraverso il coinvolgimento della Biblioteca Biomedica, fornisce - nella sezione dedicata "Le parole del Covid" - informazioni scientifiche sulla natura del virus, i suoi effetti, le varie tipologie di contagio.

Non solo: il team di sviluppo coinvolto nella realizzazione del progetto, il primo in Italia, è entrato a far parte della community di programmatori e civic hacker covid19italia.help, attiva fin dai tempi dei primi terremoti in centro Italia, per collaborare attivamente allo sviluppo di nuove funzionalità, condividere dati e discutere eventuali criticità. Sono già diverse le segnalazioni ricevute tramite il portale e che hanno immediatamente ricevuto risposta dai volontari che forniscono le informazioni più utili e indirizzano verso gli enti e le organizzazioni coinvolte nella gestione dell'emergenza e del sostegno a famiglie e imprese. Hanno scritto persone disponibili ad aiutare e fare semplici commissioni, aziende che si prestano a produrre mascherine, attività commerciali che hanno segnalato servizi di consegna a domicilio.

“Collaborazione, condivisione delle risorse e accesso alle informazioni rappresentano la base per sostenere la collettività in questo difficile frangente: costruire le condizioni per una risposta integrata è una sfida che passa (anche) da una valorizzazione delle competenze e dell’intelligenza collettiva diffusa nella comunità. Covid19alessandria.help vuole essere anche questo” spiegano dal Lab121.