Tiziano Ferro commosso per dedica di infermiere di Tortona

TORTONA - "E no caro Fabrizio, ti sbagli. L’eroismo è come la fede, come un mestiere: si esercita. Sei tu l’eroe. E quelli come te. Mi hai commosso. Sono io ad essere orgoglioso all’idea che un ragazzo così abbia avuto ogni tanto una mia canzone in sottofondo. Un’altra cosa: ti conosco bene. Ci conosciamo bene. E voi sapete di chi sto parlando. Grazie": con questo post social, Tiziano Ferro ha ringraziato l'infermiere del Covid Hospital di Tortona, Fabrizio Gazzola, che sulla sua pagina Facebook ha postato la foto della sua tuta di protezione con una dedica al cantante stesso.

"Non sono un eroe - il post di Gazzola - e nemmeno mi sento un eroe! Faccio solamente il mio lavoro e cerco di farlo al meglio perché mi piace e mi fa stare bene. Esattamente come mi fa stare bene il Mio Eroe, Tiziano Ferro, colui che ascolto da quando avevo 9 anni, da Xdono! Siamo cresciuti insieme e più di una volta ho cercato e trovato rifugio e conforto nelle tue canzoni, nelle tue frasi, in quella voglia di gridare al mondo la voglia di essere felice! Quanto mi hai capito ed aiutato non lo puoi nemmeno immaginare perché non sai nemmeno della mia esistenza, ma tu hai cantato di me per me, un omaggio a Te, mio Eroe”.