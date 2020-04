Uisp, campionato annullato

ALESSANDRIA - "Il campionato di calcio a 11 è annullato". Il resposanbile Uisp, Fabio Amerio, ha comunicato la decisione "drastica, presa dopo aver ascoltato il parere di tutte le società".

Per Amerio, e per tutto il movimento del calcio amatoriale, una scelta dfficile, ma obbligata, "le regole e le limitazioni contenute nel protocollo sono impossibili da attuare per società amatoriali. La priorità assoluta di tornei come il nostro è tutelare la salute dei teserati".

Il futuro? "Vedremo se ad ottobre sarà possibile riprendere. Il mio augurio - commenta Amerio - è che ciò possa avvenire, perché significherà che abbiamo superato questo periodo di grave emergenza, in cui abbiamo perso persone care".