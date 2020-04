Tre interventi dei Carabinieri nel fine settimana

TORTONA - Fine settimana movimentato quello appena trascorso per i Carabinieri della compagnia locale, che hanno portato a termine tre diverse operazioni.

Il primo a essere stato denunciato è stato un 60enne del posto, con precedenti di polizia, per furto. L’uomo è stato sorpreso mentre metteva nel bagagliaio della propria autovettura dei cartelli per la segnaletica stradale posta a indicare il divieto di sosta negli stalli in prossimità del comando di Polizia Municipale di Tortona. All’interno del bagagliaio aveva anche un estintore risultato provento di furto commesso nel parcheggio di un’officina del comune di Viguzzolo; l’uomo è stato sanzionato anche per avere violato le misure di contenimento in materia di Covid-19.

Stessa sorte è toccata a un 45enne di Alluvioni Piovera, con precedenti di polizia, che, dopo l’intervento di diverse pattuglie dell’Arma allertate per una rissa tra una decina di persone – tutte datesi alla fuga prima dell’arrivo dei Carabinieri – le affrontava con atteggiamento minaccioso per impedirgli di svolgere i necessari atti d’ufficio.

Infine, nel pomeriggio di domenica scorsa, i Carabinieri sono intervenuti per sedare una lite tra due fratelli di origine marocchina, di 51 e 46 anni e residenti in città, nel parcheggio del Centro Commerciale “OASI” di Tortona, scaturita per banali motivi. Il 51enne aveva aggredito e percosso un nipote incontrato casualmente all’esterno del centro commerciale, brandendo un coltello da cucina acquistato poco prima e causandogli lesioni al volto che venivano medicate presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Novi Ligure. Sul posto, oltre a sequestrare il detto coltello, i Carabinieri rinvenivano ulteriori due coltelli a serramanico sull’autovettura del fratello minore dell’aggressore, che lo aveva accompagnato senza prendere parte alla lite. I due sono stati denunciati rispettivamente per lesioni personali aggravate e porto di armi e oggetti atti a offendere.