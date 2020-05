Dilettanti, stop prolungato al 18 maggio

ROMA - I comitati regionali del Nord Italia lo hanno annunciato già due settimane fa: i campionati dilettantistici non ripartiranno, meglio cercare di organizzare la prossima stagione, compito tutt'altro che facile. La comunicazione è stata inviata da tempo alla Lega Nazionale Dilettanti che, però, oggi,con una delibera in applicazione del Decreto della presidenza del Consiglio del 26 aprile, ha semplicemente "prorogato la sospensione delle attività fino al 18 maggio, a livello sia nazionale sia territoriale".

La data indicata dalla Lnd è successiva a quella del Consiglio federale, unito autorizzato a pronunciarsi, convocato per venerdì 8, in cui saranno prese decisioni su tutte le serie, professionisti e dilettanti. In quella sede anche la Lega Pro porterà la volontà delle sue 60 società, che hanno chiesto lo stop della stagione (anche i medici sportivi dei club hanno espresso, all'unanimità, parere negativo) e, ora, devono accordarsi sulle promozioni, sul blocco delle retrocessioni e, anche, dei ripescaggi dalla D, proposta, quest'ultima sgradita alla Lnd.