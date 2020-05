Rifiuti, i centri di raccolta riaprono anche ai privati

Riaprono da lunedì 11 maggio i centri di raccolta della società Gestione Ambiente, dove è possibile conferire gratuitamente i rifiuti non conferibili nei contenitori stradali o domiciliari.

I centri di raccolta si trovano a Novi Ligure, Cassano Spinola, Francavilla Bisio, Predosa, Voltaggio, Castellazzo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Sale e Tortona (dove il primo giorno di riapertura sarà mercoledì 13 maggio, in quanto lunedì 11 maggio è la festa di Santa Croce).

A causa dell’emergenza coronavirus l’accesso è consentito a un utente per volta e deve essere munito di mascherina e guanti: l’operatore provvede all’apertura e alla chiusura del cancello o della sbarra per evitare gli accessi non autorizzati. È obbligatorio il rispetto della distanza interpersonale di 2 metri e l’eventuale attesa del proprio turno deve avvenire fuori dal cancello restando all’interno della propria autovettura.

Sul sito www.gestioneambiente.net/servizi/nostre-attivita sono indicati tutti i centri, gli orari di apertura e l’elenco completo dei materiali conferibili.