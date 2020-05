Castelnuovo, divorzio da coach Pozzi

CASTELNUOVO SCRIVIA - Dopo quattro campionati le strade di Basket Club Castelnuovo e Fabio Pozzi si separano.

Nella prossima stagione in A2 le 'giraffe' avranno un nuovo head coach: all'origine della decisione ci sono, per ammissione del club, vedute divergenti sui programmi futuri. Nei colloqui degli ultimi giorni le parti avrebbero cercato una sintesi per proseguire insieme un percorso sportivo e umano che ha dato a tutti gli artefici grandi soddisfazioni. Non è stato possibile trovarla e il rapporto si è interrotto, con un "ringraziamento sincero a Pozzi per il grande lavoro svolto - così la società - e i migliori auguri per il futuro, con la speranza che, un giorno, i nostri destini possano nuovamente incrociarsi".

Chi sarà il successore di Pozzi, molto conosciuto anche per il suo impegno nel sociale? La dirigenza ha alcuni contatti avviati, ma non si esclude anche la soluzione interna: il ritorno in panchina del ds Franco Balduzzi o la 'promozione' di Stefano Martinelli, tecnico che ha ottenuto eccellenti risultati con le giovanili.