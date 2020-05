Di nuovo agibili le aree gioco per i bambini

TORTONA - Un comunicato del Comune nella prima mattinata ha confermato una voce che circolava in paese: da oggi mercoledì 27 maggio sono state riaperte le aree gioco per bambini in città che erano state chiuse all'inizio dell’emergenza sanitaria come da disposizioni del Governo. Unica eccezione il parco della "Lucciola" in via Galilei che necessita di alcuni interventi di manutenzione.

Il decreto del 17 maggio ne consente infatti la frequentazione, ma con una serie di indicazioni che sono riportate nell'apposito cartello posizionato dal Comune agli ingressi delle diverse aree.

"Si ricorda - si legge nel comunicato stampa - che tutti i bambini e ragazzi con età inferiore a 14 anni devono essere accompagnati da un genitore o parente; sono vietati gli assembramenti di persone ed è necessario mantenere il distanziamento individuale di almeno un metro; anche i bambini al di sopra dei tre anni di età devono indossare la mascherina di protezione (come riportato nelle linee guida del Governo). Inoltre si ricorda a chi si reca nelle stesse aree per svolgere attività sportiva che la stessa va effettuata individualmente e mantenendo la distanza minima di due metri dalle altre persone".