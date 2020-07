Bertram saluta capitan Martini

TORTONA - Bertram Derthona saluta il capitano dell'ultima stagione: risoluzione consensuale del contratto che legava Matteo Martini ai 'leoni'.

Alla guardia classe '92, dalla società, il grazie "per il grande impegno, per avere onorato al meglio il ruolo di capitano nell'ultima stagione e per la professionalità dimostrata". Auguri per i migliori risultati di una carriera che proseguirà a Orzinuovi, club con cui Martini ha già raggiunto l'accordo.