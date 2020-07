"Una cavalcata in un territorio straordinario"

CASTELLANIA - "Derthona Adventure? Una cavalcata bellissima". Che Checco Galanzino è arrivato al traguardo, nel luogo perfetto, Castellania Coppi. "Da domenica a oggi 150 chilometri di bellezze inaspettate, che con questo percorso abbiamo reso disponibili a tutti".

Sette giorni di scoperte, di emozioni, di conquiste, in un territorio che ha tutto perdiventare una straordinaria risorsa turistica. Galanzino ci crede, insieme ad una quindicina di imprenditori ha dato vita a Derthona Booking, di cui è presidente, che aiuterà a valorizzare strade, sentieri, castelli, borghi, natura ed enogastronomia.

Un viaggio che ha raccontato anche oggi, a Tortona, all'anteprima di 'La prima maglia rosa non si scorda mai', evento organizzato da Terre Derthona per celebrare anche gli 80 anni del primo Giro d'Italia vinto da Fausto Coppi: nel cortile napoleonico, in corso Romita, parole, musica e degustazioni, lanciando l'appuntamento del 2 agosto a Castellania Coppi.