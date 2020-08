AgriMercati aperti per ferie

PROVINCIA - Durante il mese di agosto gli AgriMercati di Campagna Amica della provincia restano “aperti per ferie” e sarà possibile acquistare frutta e verdura fresca di stagione, yogurt, formaggi, miele e prodotti da apicoltura, vino, salumi, tagli di carne, piante e fiori, marmellate e prodotti trasformati.

«Campagna Amica è stata al fianco dei consumatori durante l’emergenza, in pieno lockdown, non ci siamo mai fermati e abbiamo garantito prodotti freschi e del territorio. Siamo orgogliosi di essere stati un punto di rifermento in un momento così difficile, sia tenendo aperto ogni giorno il Mercato Coperto sia con il servizio della spesa a domicilio. E, ovviamente, ci siamo anche ad agosto. La qualità non va in vacanza, siamo con i consumatori per garantire tracciabilità e qualità, per sostenere l’agricoltura made in Alessandria e proteggere l’ambiente ma, soprattutto, per portare in tavola prodotti sani e provenienti dalla filiera agricola dei nostri territori”, ha affermato il presidente provinciale di Coldiretti Alessandria Mauro Bianco.

#lacampagnanonsiferma anche per quanto riguarda le idee e le iniziative che vedranno protagonista il Mercato Coperto di Campagna Amica di via Guasco in autunno: la pausa estiva dal 2 al 24 agosto servirà proprio per preparare novità, anche dal punto di vista “visivo”.

“Mettendo sempre la sicurezza antiCovid al primo posto stiamo realizzando qualcosa che sono convinto incontrerà il consenso dei consumatori, nostri preziosi alleati, ogni giorno al nostro fianco nella tutela del vero Made in Italy e delle produzioni locali che non essendo soggette a lunghi tempi di trasporto garantiscono maggiore freschezza - ha aggiunto il direttore di Coldiretti Alessandria Roberto Rampazzo -. Come si dice in questi casi, continuate a seguirci!”.

Consumare frutta e verdura, specialmente in estate, è la miglior difesa nei confronti dell’afa, dell’eccessiva sudorazione e il rischio di colpi di calore perché si tratta di prodotti ricchi di vitamine e sali minerali, indispensabili per non affaticare troppo l'organismo.

Ma quali sono le regole da seguire per conservare nel miglior modo possibile il cibo arrivando a casa ed evitare sprechi? Scegliere ortaggi e frutta con il giusto grado di maturazione, optare per acquisti ridotti e ripetuti per garantirsi sempre l'elevato grado di freschezza senza essere costretti a buttare i prodotti eccessivamente maturi e privilegiare il consumo di verdure crude per conservare sali minerali e vitamine.

Il calendario di agosto in provincia

Acqui Terme

Giovedì mattina - piazza Addolorata

Alessandria

Lunedì mattina - corso Crimea

Martedì mattina - p.zza S.Stefano

Venerdì mattina - p.zza del Duomo

Casale Monferrato

Giovedì mattina - piazza Castello

Tortona

Martedì mattina - piazza Lugano

Valenza

Mercoledì mattina - viale Oliva

Mercato Coperto di Campagna Amica

Via Guasco angolo via Savonarola ad Alessandria: chiuso dal 2 al 24 agosto.