Calcio - Raduni: Asca, parte la nuova stagione. Con la voglia di stupire ancora

ALESSANDRIA - Arrivare è difficile, confermarsi lo è ancora di più, ma l'Asca vuole vincere anche questa sfida. La squadra di Marco Usai, che prima del lockdown si era segnalata come la sorpresa più bella nel campionato di Promozione, vuole continuare a stupire: questa sera (martedì) al 'Banchero' sono iniziati gli allenamenti, un periodo di preparazione che si annuncia duro, ma al tempo stesso fondamentale per mettere benzina nelle gambe in vista dei numerosi impegni.

Il mercato è stato intelligente e funzionale, con elementi di esperienza e giovani interessanti, da far crescere nell'ambito di un contesto che ha dimostrato di funzionare a meraviglia. Sabato, contro il Sexadium, il primo test.