Giro dell’Appennino, spettacolo sulle nostre strade

PASTURANA - Festa vera, come solo il ciclismo sa regalare. Al Giro dell’Appennino ci sono i campioni che cercano l’imptesa e si preparano per il Mondiale. Organizzazione impeccabile alla partenza da Pasturana. Emozionato e felice Masdimo Subbrero , il sindaco, che ha curato in prima persona la sicurezza.Molto pubblico, ma con mascherina e distanziato, palco speciale per i bambini. Tifo, soprattutto, per Vincenzo Nibali in maglia azzurra, che cerca risultati di prestigio in questa strana stagione. In tutti i comuni attraversati la passione che si legge anche sotto le mascherine . Arrivo a Genova, in via XX Settembre.

Fotogallery di Luca Piana