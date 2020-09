Due denunce per spaccio e furto aggravato

TORTONA - I Carabinieri del Norm di Tortona hanno denunciato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 17enne lituano del posto con precedenti di polizia che, in zona parco del castello, nel corso di un mirato servizio, è stato sorpreso nell’atto di cedere uno spinello a un noto assuntore marocchino del posto, 20enne, con precedenti di polizia. Le successive perquisizioni nei confronti del minore hanno permesso di recuperare sulla sua persona e presso l’abitazione undici grammi di marijuana, sette grammi di hashish, un bilancino di precisione e la somma in denaro contante per oltre mille euro, provento dell’attività illecita, il tutto posto sotto sequestro. L’assuntore è stato invece segnalato per la relativa violazione amministrativa.

I Carabinieri di Tortona hanno denunciato per furto aggravato su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità un 21enne del posto, disoccupato, tossicodipendente e con precedenti di polizia. Il giovane, ricoverato presso il locale ospedale civile, è stato individuato quale autore del furto di psicofarmaci occorso nella notte del 15 settembre presso il reparto di medicina e dialisi. I farmaci, in parte immediatamente utilizzati, erano quindi in parte riposti all’interno dell’armadietto a lui assegnato presso la stanza di degenza; sono successivamente stati recuperati dal personale sanitario di turno nel corso di un’ispezione.