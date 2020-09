Settebello Junior Asca. Libarna parte con una cinquina

ALESSANDRIA - Se doveva essere una nuova sfida, o un esperimento, quello dell'Asca è riuscito. La versione Junior della società alessandrina, debuttante in Terza Categoria, in Coppa firma un settebello sul campo del Gs Lobbi (7-0): tre gol per i Ghé, di cui uno su rigore (20' e 30' pt e 20' st), prima Nicolosi (10'pt), poi Garofalo (40'pt), Manfrinati (2'st) e Cresta (30'st).

Il Libarna si presenta con una cinquina (5-1) al Lerma: nel primo tempo Di Leo (15'), Kalissa (34') e Ferrara (39'), nella ripresa Pannone (10'), Scatilazzo (25') e Di Gloria (43').

Mezza dozzina di reti per la Fortitudo, 6-3 in casa dell'Ozzano: nella prima frazione Pinto (5'), Nese (20' e 34') e Tocco (40'), nella seconda Correzzola (20' e 29'), Fava (21') e Varaia (30').

Tris per la Frugarolese: Rossini (35'pt), Alb (23'st) e Yayha (32'st) per il 3-0 al Valmilana.

Di misura il Garbagna: basta Paterniani, al 37' della ripresa, per battere in trasferta Europa Bevingros.

Successo fuori casa anche per Bistagno: 2-1 sul Bergamasco, Troni al 34', Albertini nove minuti dopo, Miska all'11' della ripresa.

Primo successo per la Castelnovese, 2-1 con la Boschese: nel primo tempo Volante alla mezzora, nella ripresa Bau (15') e Calogero (25').