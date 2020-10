Derthona, buon punto a Sanremo

SANREMO - Strappa un punto nella trasferta più lunga del girone dopo tanti rinvii l'Hsl Derthona: in una girandola di emozioni con il risultato sempre in bilico la gara con la Sanremese mostra due squadre vivaci e propositive che non rinunciano mai a giocare il pallone.

Botta e risposta nel primo tempo: prima un tocco con il braccio di Emiliano costa un calcio dal dischetto trasformato da Romano spiazzando Teti, poi al 25' su una verticalizzazione alta di Lipani a sorprendere tutti è Varela che gira di testa sul palo lontano trovando il pareggio. Due interventi di Teti negano il gol prima alla coppia Romano-Lo Bosco che si presenta sola davanti a lui ma perde il tempo, poi a una bomba di Sadek da posizione ravvicinata, ma anche Gennaro deve fare gli straordinari su un tiro dalla distanza di Lipani.

Nella ripresa Lo Bosco da fuori area con un missile rasoterra chiama Teti alla deviazione in angolo, poi l'Hsl ha un'ottima occasione con una punizione a due in area dopo un errore di Bregliano ma il tiro di Cirio viene respinto sulla linea da tutta la Sanremese schierata a supporto di Gennaro. Ci pensa allora Spoto a realizzare il gol del vantaggio resistendo alla carica del difensore su un suggerimento di Cirio e girandosi in un fazzoletto per poi piazzare il pallone sul palo lontano. Diallo pareggia un paio di minuti dopo ma l'arbitro annulla per fuorigioco mentre sul colpo di testa dello stesso subentrato attaccante ci pensa ancora Teti. Il portiere dei tortonesi però non può nulla sulla spizzata da pochi passi di Pellicanò al 38' dopo un velo di Romano che vale il 2-2, ma si riscatta evitando il peggio su una girata di Gagliardi poco dopo. L'ultimo brivido è un cross di Palazzo deviato probabilmente con la mano da un difensore fuori dall'area ma su cui l'arbitro non interviene: il 2-2 finale è comunque un ottimo risultato.

SANREMESE – HSL DERTHONA 2-2

MARCATORI: pt 10’ Romano rig., 25’ Varela; st 22’ Spoto, 38’ Pellicanò.

SANREMESE (4-3-3): Gennaro; Pici, Bregliano, Mikhaylovski, Ponzio; Demontis, Gemignani, Sadek (26’ st Pellicanò); Murgia (4’ st Gagliardi), Romano, Lo Bosco (24’ st Diallo). A disp. Dragone, Castaldo, Scarella, Felici, Doratiotto, Fenati. All. Bifini

HSL DERTHONA (4-3-3): Teti; Gualtieri (40’ st Casagrande), Magnè, Emiliano, Cirio; Manasiev, Lipani, Nsingi; Concas (29’ st Palazzo), Varela, Spoto (31’ st Draghetti). A disp. Rosti, Tortini, Maggi, Mutti, Maione, Bojardi. All. Pellegrini

ARBITRO: Torreggiani di Civitavecchia

NOTE Ammoniti Pici; Emiliano, Magnè. Calci d’angolo 9-2 per la Sanremese. Recupero pt 1’; st 4’.