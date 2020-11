Coronavirus: in provincia 11 vittime, 264 positivi e 91 guariti

ALESSANDRIA - Sono 11 decessi registrati in provincia dall'Unità di crisi regionale per il coronavirus, che evidenzia anche 264 contagi e 91 guarigioni.

In Piemonte sono 77 le nuove vittime positive al test del Covid-19, di cui 11 oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora 4903: 765 Alessandria, 300 Asti, 246 Biella, 500 Cuneo, 472 Novara, 2166 Torino, 256 Vercelli, 148 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 50 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I positivi arrivano a essere 112.054 (+4.787 rispetto a ieri, di cui 2.100 - il 44% - asintomatici). I casi sono così ripartiti: 2177 screening, 988 contatti di caso, 1622 con indagine in corso; per ambito: 575 Rsa/Strutture socio-assistenziali, 304 scolastico, 3908 popolazione generale.

La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 9585 Alessandria, 5154 Asti, 3714 Biella, 14.365 Cuneo, 8205 Novara, 62.135 Torino, 4163 Vercelli, 2873 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 714 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1146 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 348 (+8 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4833 (+43 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 58.017. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.216.816 (+24.901 rispetto a ieri), di cui 658.421 risultati negativi.

Infine, i pazienti guariti sono complessivamente 43.953 (+1.866 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: Alessandria 4547, Asti 2284, Biella 1351, Cuneo 5131, Novara 3521, Torino 23.484, Vercelli 1829, Verbano-Cusio-Ossola 1316, extraregione 263, oltre a 227 in fase di definizione.