A2 al via il 22, cambia il format della serie B

CENTO - Serie A2 al via domenica 22 novembre, come annunciato. Nessuno slittamento, dunque, per Bertram Derthona e Jb Monferrato Novipiù, lo ha deciso il direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro, riunito a Cento, ma ci potrebbero essere variazioni nel calendario e, anche, nel meccanismo delle retrocessioni, che saranno esaminate nella riunione dei 27 club, convocata per martedì 17.

Cambia, invece, il format della B, dove milita Fortitudo Alessandria: i quattro raggruppamenti a 16 squadre saranno suddivisi, ciascuno, in due sottogironi, formati secondo criteri di vicinanza territoriale. La squadra dl capoluogo sarà con le altre tre piemontesi, Alba, Omegna e Oleggio, e con quattro toscane, Livorno, Cecina, Piombino e San Miniato. La riformulazione, elaborata dal settore agonistico della Lega Nazionale Pallacanestro, per ora ancora in bozza, sarà sottoposta all'approvazione della Federazione italiana pallacanestro, che oggi ha rieletto alla presidenza Gianni Petrucci, candidato unico. Se ci sarà parere favorevole, saranno rifatti i calendari. La data più probabile per l'inizio è il 29 novembre, qualche club preme per il 6 dicembre.