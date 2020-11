Dal 2016 violenze verbali e fisiche alla moglie: denunciato

TORTONA - I Carabinieri di Tortona, a seguito di una querela, hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate un 27enne tunisino con pregiudizi di polizia che, dal mese di marzo 2016, avrebbe posto in essere nei confronti della moglie, per motivi di gelosia, reiterate violenze verbali e fisiche, culminate in una lite nel corso della quale le ha causato lesioni personali spegnendole una sigaretta sul braccio.