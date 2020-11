Le misure per contrastare la seconda ondata

PONTECURONE - L’evoluzione della curva epidemiologica ha reso necessario l’introduzione di nuove misure per la gestione dell’emergenza da Covid-19, specie dopo che la regione Piemonte è stata inserita nell’area 4 ad alto rischio più conosciuta come "Zona Rossa".

L’amministrazione comunale, in collaborazione con il locale gruppo di Protezione Civile, ha pertanto riattivato il servizio di assistenza a domicilio della popolazione. Il servizio, completamente gratuito, è rivolto alle persone affette da Covid-19 obbligate alla permanenza domiciliare o all'isolamento fiduciario e agli ultrasettantenni soli o senza parenti e prevede la consegna di farmaci e generi di prima necessità a domicilio.

La spesa e i farmaci, a carico del richiedente, saranno ritirati presso il supermercato o l’esercizio commerciale indicato dagli interessati e le consegne saranno effettuate nelle giornate di martedì e venerdì da volontari coinvolti nel servizio che saranno muniti di tutti i dispositivi di sicurezza igienico sanitari prescritti dalle norme in vigore per contrastare il Covid-19. Per le prenotazioni è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 al numero 0131 8852 o via mail all’indirizzo protocollo@comune.pontecurone.al.it

Inoltre a partire da domani, lunedì 23 novembre, i volontari civici e la Protezione Civile inizieranno la distribuzione delle mascherine chirurgiche e del calendario di Gestione Ambiente relativo alla raccolta rifiuti del 2021.

"Il contenimento del numero di contagi dipende dal comportamento di ognuno di noi - chiosa il comunicato - rispettiamo regole e prescrizioni e ancora una volta uniti ce la faremo".