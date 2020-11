Il Centro di Aiuto alla Vita assiste a domicilio

TORTONA - Nel periodo di chiusura delle città a causa della pandemia, i Cav - Centri di Aiuto alla Vita - che si appoggiano al punto di ascolto di Tortona offrono il loro aiuto distribuendo a domicilio indumenti e alimenti per bambini. Come già avvenuto nel recente passato, la distribuzione avviene anche a domicilio pur avendo anticipato le distribuzioni nelle sedi in previsione dell'annunciata chiusura delle città.

Il Punto di Ascolto Cav di Tortona sito in via Perosi 3 informa che tramite una collaborazione i CAV di Castelnuovo S. e Novi L. si stanno coprendo i paesi del tortonese e la città. Le madri che hanno avuto una gravidanza difficile troveranno localmente un vero ascolto e un concreto aiuto ai numeri di Adele 339 8664264 e Anna 339 1808390. Inoltre è sempre attivo ventiquattr'ore su ventiquattro e sette giorni su sette il numero verde, anche anonimo, 800 813 000 e la possibilità di una chat altrettanto anonima sul sito www.sosvita.it.