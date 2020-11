Continuano a calare i contagi in tutta la provincia

ALESSANDRIA - Calano in tutta la provincia di Alessandria i contagiati ufficiali. Il capoluogo ne conta 1.322, 36 in meno rispetto al 23 novembre. Tutte le città centro zona fanno fortunatamente registrare dati in discesa - Valenza è a pari - anche se in proporzione con gli abitanti il territorio, nel complessivo, è sempre tra i più colpiti di tutto il Piemonte.

Solo a Cuneo i numeri sono anchra "rossi", facendo segnare un incremento di 19 positivi. A Torino il calo è sensibile: -302.