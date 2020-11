Sta arrivando il nuovo bando per il servizio civile

TORTONA - Il Comune di Tortona, da sempre impegnato nella gestione dei progetti di servizio civile, quest’anno ha presentato, insieme ad altri tre Comuni della provincia (Arquata Scrivia, Castelnuovo Scrivia e Pontecurone), il CISA, la Diocesi e l’Unione Collinare Basso Grue e Curone, tre programmi di servizio civile in ambito assistenziale, educativo e culturale, per dieci progetti e cinquantasei volontari complessivi.

Con l’accreditamento al Servizio Civile Universale il Comune di Tortona ha costituito un’aggregazione di enti interessati ad offrire alle proprie realtà locali un servizio civile di qualità, basato sull’attenzione alla persona ed alla collettività, attraverso una progettualità che tenga conto dei bisogni del contesto e delle risorse presenti sul territorio. Il Servizio Civile Universale rappresenta una importante occasione di formazione e crescita personale e professionale per I giovani tra i 18 e 28 anni, permette di prendersi cura del territorio in cui vivono, progettare risposte innovative, insegnare a lavorare in rete, immaginare prospettive di cittadinanza attiva e solidale.

Il Comune di Tortona ritiene che il Servizio Civile Universale debba essere considerato come un’opportunità rivolta ai giovani, che sono risorsa indispensabile e vitale per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese. Il servizio permetterà ai giovani di prendersi cura del territorio in cui vivono, di progettare risposte innovative, insegnare a lavorare in rete, immaginare prospettive di cittadinanza attiva. Gli operatori volontari di servizio civile realizzeranno le attività descritte in ciascun progetto per un anno, sotto la guida di un referente dell’ente, con un impegno orario di 25 ore settimanali e riceveranno direttamente dall’Ufficio Nazionale di Servizio Civile un contributo economico di circa 433 euro mensili.

Per partecipare al bando e inviare la domanda, compilabile solo online, bisognerà utilizzare SPID (istruzioni al sito https://www.spid.gov.it/). La domanda di bando uscirà nelle prossime settimane.